Beto Betuncal se ofrece a Inter y Atlético

El Atlético de Madrid se ha convertido en los últimos años en élite de Europa. Es por ello que los jugadores intentan venderse para intentar recalar en el conjunto 'colchonero'.

En una entrevista con 'EFE', Beto Betuncal tuvo buenas palabras tanto para el conjunto que dirige desde el banquillo Diego Pablo Simeone, como al Inter de Milán.

"Me gusta el Inter de Milán, Lukaku, y me gusta el Atlético de Madrid. Ya no está Diego Costa, pero sí Luis Suárez", expresó el delantero corpulento del Portimonense.

Vinculado por su apariencia física y corpulencia a Erling Haaland, es apenas la primera temporada completa en la que Beto Betuncal está jugando en la primera plantilla del Portimonense.

"Soy un delantero que tiene la capacidad de hacer de todo. Y de aprendizaje para hacer todo. Juego en profundidad, doy apoyo, puedo mejorar mucho. Soy alto, rápido y fuerte. ¿Haaland? Él es mucho mejor. Tenemos un estilo de juego parecido, sí", sentenció.