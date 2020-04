Biel Ribas reveló por qué rompió con el Fuenlabrada

La crisis sanitaria ha hecho que todo se torne en dudas, no solo en relación con las competiciones. Mucho son los jugadores que no saben que será de ellos más allá del verano...

Biel Ribas, por ejemplo, tenía contrato con el Fuenlabrada hasta el 30 de junio de 2020. Sin embargo, no llegará a cumplirlo. El Fuenlabrada anunció que ambas partes separaban sus caminos antes de lo previsto.

El futbolista contó su versión de los hechos en 'El Larguero'. "Yo no puedo firmar ni aceptar nada. Primero porque no sé si es legal o no. Además, no puedo firmar un papel que diga que yo tengo que jugar hasta que acabe la competición si yo termino contrato el 30 de junio", relató.

"El club nos dijo desde el primer momento que nos iban a pagar todo hasta el final, como iba sucediendo hasta ahora. Lo que pasa es que quedaba el 30% por pagar. Y eso lo querían dividir entre todos los meses que durase la competición: ahí estaba el problema...", reveló.

Biel Ribas aseguró que puso todo de su parte para seguir, pero no llegó a un acuerdo con el Fuenlabrada: "Yo le dije al presidente que pusiera una fecha, hasta el 30 de julio o agosto. Si se cumplían esos parámetros, yo habría jugado gratis esos días. Pero Pranea no quería poner fechas. Yo no puedo terminar contrato a 30 de junio, y seguir jugando luego, cobrando seis, siete u ocho meses… del 30% de sueldo que se me debe de la actual temporada".

Por último, llegó a afirmar que el Fuenlabrada le dijo a su agente que tenía a sus compañeros en contra. "A mi representante le están diciendo que el vestuario está en mi contra por haber decidido no firmar el documento. ¿Con qué ánimo voy yo a entrenar si sé que el vestuario no me apoya y que el entrenador no cuenta conmigo?", concluyó.