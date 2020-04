"Bielsa era como el profesor de La Casa de Papel"

Lucas Ocampos siente admiración por Marcelo Bielsa. Hoy uno anda en el Sevilla y el otro en el Leeds, aunque el tiempo que compartieron en el Olympique de Marsella dejó huella en el futbolista.

"Fue único ser dirigido por Bielsa. No lo conocía, tenía un montón de comentarios. Para mí, fue uno de los grandes técnicos que tuve. Era el profesor de 'La Casa de Papel', jaja", explicó en 'TyC Sports'.

Para intentar acercar el universo del 'Loco', Ocampos habló de lo intenso que fueron los días desde que se hizo su fichaje hasta que le hizo debutar. "Me llama su segundo y me dice que Marcelo quiere hablar conmigo. Tuve una conversación con él, agarré mis cosas y me fui a Marsella. Firmé el contrato un martes y jugábamos un sábado", comentó contando.

"Del martes al sábado no tuve ni un contacto con Bielsa, ni en el entrenamiento -prosiguió-. Él tiene otra forma de llegar al jugador y te enseña desde el alejamiento. Antes de que terminara el primer tiempo, perdíamos 1-0 y me llama. Me dice: ‘Vaya a calentar al vestuario’. A los 10 minutos después de entrar, hice un gol. Faltando poco para que termine el partido, nos echan un jugador y Bielsa me quitó a mi. Era muy raro salir del campo porque había entrado hace poco. De ese debut puedo escribir un libro".

"Después Marcelo me explicó por qué me quitó y lo entiendes. Lo hizo porque era lo mejor para el equipo", aclaró Ocampos, que se declara gran fan del entrenador.