"Bielsa es más inteligente que yo"

El Leeds United y el Manchester City cuajaron un gran encuentro de fútbol este sábado 3 de octubre en Elland Road que acabó con un empate a uno entre dos de los grandes estrategas del fútbol mundial: Marcelo Bielsa y Pep Guardiola.

Tras el choque, el entrenador argentino se acercó a dialogar con el preparador de Santpedor, que reveló parte de la conversación entre ambos en la rueda de prensa con los medios de comunicación.

"Al acabar, Marcelo se acercó y me hizo una pregunta sobre el choque. Me dijo: '¿Cuál es tu opinión sobre el partido?", comenzó explicando el ex entrenador de Barcelona y Bayern.

"Le dije que después de un segundo no soy capaz de analizar el juego... Capaz que él es más inteligente que yo. Necesito tiempo para procesar como fue el partido. Fue un buen partido, eso sí", aseguró Pep.

En referencia al espectáculo, Guardiola buscó la complicidad con la prensa a la hora de elogiar el duelo. "Estuvo bien, ¿eh? Ambos equipos querían atacar y fue un buen partido y un resultado justo", analizó el espectáculo en Elland Road. "Jugamos unos primeros 30 minutos increíbles pero no pudimos marcar más goles", sentenció.