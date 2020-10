"¿Bielsa? Es probablemente el que más admiro, estoy muy lejos de él"

Pep Guardiola y Marcelo Bielsa se tiraron piropos en la previa de su partido en la Premier League. Comenzó el técnico de Leeds, que aclaró que ya no tiene nada que enseñarle al de Sampedor. Este, en su última comparecencia, contestó con mucho cariño.

"Probablemente sea al que más admiro de mis compañeros. Es el tipo más auténtico que conozco. Es imposible imitarle. Tuve suerte de pasar tiempo junto a él. Pero estoy lejos de sus conocimientos. He ganado más, pero no significa nada. De ahí mi teoría de que no todo va en función de los títulos", afirmó el 'skyblue'.

"Marcelo es un regalo para la Premier porque hace disfrutar con sus equipos, que siempre quieren atacar y proponer algo nuevo. Fue de lejos la persona que más me influyó. Me ayudó y me dio muchos consejos. Con Marcelo no he podido estar de formar regular", añadió.

También le preguntaron por el sorteo de la Champions League, en el que se verán las caras con Oporto, Olympiacos y Olympique de Marsella: "En Europa, cada partido es complicado. Si no, acuérdense del Atalanta". Sobre la polémica mano de Dier en la última jornada, dijo: "No fue intencionada. Algunas decisiones son ridículas. Espero que se decida lo mejor para el juego y que todo sea más justo".