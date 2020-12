Bielsa hizo autocrítica tras ser vapuleado en Old Trafford

Es muy de Bielsa aceptar las críticas pero cerrarse en banda a los cambios. El 'Loco' lo dejó bien claro en la rueda de prensa posterior al duelo en Old Trafford, el 6-2 que el United de Solskjaer le endosó.

En la entrevista pospartido, acompañado de su inseparable traductor, Bielsa nos dejó sus ya habituales perlas, además de sus pequeños enganchones con este.

Explicó Bielsa cómo fue, a su juicio, el encuentro. "Nosotros tuvimos en el primer tiempo opciones similares a las que tuvieron ellos y no las convertimos", empezó diciendo el entrenador del Leeds.

"Las opciones nuestras eran elaboradas y teníamos que construirlas en el campo rival y las opciones de ellos eran las veces que nosotros perdíamos la pelota y pasaban desde atrás hacia adelante. Nuestros regresos fueron más lentos que las transiciones de ellos", añadió al respecto.

Reconoció estar dolido por el resultado, pero no dispuesto a cambiar de filosofía por ello. "Ya expliqué lo que creía que había sucedido en el partido. Y si el rival impone su forma de jugar es porque el entrenador rival no logró neutralizarla. Y vamos a corregir lo que está mal y mantener lo que está bien. Pero no vamos a abandonar la forma de jugar", insistió Bielsa.

El técnico del Leeds estaba visiblemente molesto en la comparecencia, respondiendo en más de una ocasión de forma seca y cortante, o con simples monosílabos. Tiene Bielsa mucho que analizar y digerir.