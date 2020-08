Bielsa manda a una perla cedida al Aberdeen

Bielsa manda a una perla cedida a la Liga Escocesa. Se trata de Ryan Edmondson, que, de tan solo 19 años, no entraba en sus planes en la Premier League. Formará parte de las filas del Aberdeen, donde se espera que goce de más oportunidades y logre crecer, hasta enero.

Ya debutó, de hecho. Lo hizo en la primera jornada del campeonato regular, ante el Rangers. Entró a mediados de la segunda mitad y no tuvo mucho lío. Los suyos terminaron perdiendo por la mínima, pero no eran los favoritos, conque no fue una decepción.

Que su nuevo entrenador le sacara al terreno de juego en el primer partido en el que contó con él dice mucho de qué papel tendrá a lo largo de la campaña. Saldrá al terreno de juego, con suerte, las suficientes veces como para progresar y regresar a su club con galones.

Otra curiosidad de su debut reside en que se produjo un solo día después de que el Leeds United anunciara su marcha. "El atacante del Leeds Ryan Edmondson se ha unido a la Liga Escocesa como cedido al Aberdeen hasta enero", informó la entidad.