Bielsa negociará su renovación en verano

Marcelo Bielsa es uno de las personas más influyentes del Leeds en su historia reciente. El entrenador que devolvió al club inglés a la Premier League muchos años después.

Por ello, con la permanencia encarrilada, más aún después del triunfo de este martes frente al Southampton, la renovación del argentino es una prioridad entre los dirigentes.

Pero Bielsa, como él mismo reconoció, quiere ir despacio: "Quiero destacar algo, porque parece que el presidente me está ofreciendo una extensón y yo la pospongo. Podría interpretarse como que el club tiene un mayor deseo de continuar juntos de que yo tengo y no es el caso".

"No quiero posicionarme por encima del club y reitero que no voy a valorar otras opciones hasta que mi trabajo en el Leeds esté terminado. No hay especulación por mi parte", agregó.