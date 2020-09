Bielsa quita culpa a Rodrigo de la derrota en Anfield

Marcelo Bielsa sabe que no tocaba atizar a Rodrigo por su innecesario penalti sobre Fabinho en el Liverpool 4-3 Leeds. Y el técnico argentino, un reconocido psicólogo para sus jugadores, quitó hierro al asunto.

"Es una contingencia del juego. No hay una relación directa entre la falta de Rodrigo y el resultado. No se puede echar la culpa de una derrota al error de un solo jugador. Antes del penalti el Liverpool tuvo también oportunidades de marcar, el resultado no vino necesariamente del penalti", explicó el 'Loco' en 'Yorkshire Evening Post'.

A pesar de la buena imagen dada por el equipo recién ascendido a la Premier, Bielsa manifestó que "nunca" puede sentirse "feliz en la derrota", aunque elogió que los suyos tuvieran personalidad en el campo del vigente campeón.

"Jugamos de acuerdo a nuestro estilo, pero el Liverpool fue en conjunto superior y el correcto ganador", señaló el argentino, que se mostró orgulloso además tras el regreso del Leeds a la élite inglesa 16 años después.