Bielsa recula tras revelar su once: "No volveré a decir nada más..."

Marcelo Bielsa se autotroléo y reveló su alineación para el partido ante el West Ham, lo que generó una olegada de comentarios a favor y en contra de unas palabras que fueron consideradas como una jugada del 'Loco'.

Hasta David Moyes, entrenador de los 'hammers', opinó que Bielsa podría haberse tirado "un farol" diciendo su once antes de un choque perdió por la mínima después.

Antes del choque con el Newcastle United, Marcelo Bielsa ha reculado y ha asegurado que no va a hacer ningún comentario más al respecto de los jugadores que tendrán o no minutos desde el inicio.

"De ahora en adelante y para evitar cualquier ataque, no accederé a dar respuestas sobre los jugadores que pueden o no pueden jugar el fin de semana". dijo en unas palabras recogidas por 'AS'.

Marcelo Bielsa continuó defendiendo que conocer el once de un equipo no tiene aparejada ninguna ventaja. "Nada fue incorrecto. Sería incorrecto pensar que conocer los 11 de los oponente te da una ventaja importante. Para mí no te la da", acabó.