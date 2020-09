Parece que el futuro de Luis Suárez se tiñe de 'bianconero'. El jugador uruguayo está cerca de la Juventus, según apuntó 'Sky Sport', y hasta las leyendas del equipo de Turín presionan para que la operación salga adelante.

Claudio Marchisio, ex jugador del equipo, fue muy claro en su perfil de Instagram. El ex futbolista compartió una imagen en las calles de Turín con un mensaje que no admite lugar a la discusión: "Bienvenido, septiembre... Esperando a Luis Suárez".

Hay que recordar que, para que el fichaje se pueda dar, el uruguayo debe llegar a un acuerdo con el Barcelona para salir libre.

No parece que el club azulgrana, que ya anunció que no le interesaba de cara al futuro, vaya a poner muchas trabas para su marcha gratis, pero ahora anda en otros asuntos más importantes con Messi que han retrasado todo.

Es de esperar que, una vez se tome una decisión en relación al futuro del argentino, resolver el futuro del uruguayo pase a ser prioritario.