Biglia no ve cerca su retirada

Tiene 34 años, pero Lucas Biglia, jugador del Milan, tiene fuelle todavía. Ya mira al futuro, pero cree que al menos un par de años puede seguir compitiendo a buen nivel.

"Me estoy informando para hacer el curso de entrenador, en España se puede y en Argentina lo puedo hacer 'on line'. Es mi idea, pero todavía tengo un par de años para jugar", declaró en 'Radio del Plata'.

"Tengo contrato hasta junio. Mi idea es darle prioridad por primera vez a mi familia para ver qué quieren hacer", señaló Biglia sobre su futuro y la opción de volver a Argentina.

El centrocampista guarda buenos recuerdos de sus orígenes. "Argentinos me dio la oportunidad de jugar al fútbol, me hizo crecer porque económicamente mi viejo no podía hacer tanto esfuerzo. En Independiente me tocó uno de los mejores técnicos que tuve en el fútbol, que fue Menotti, y luego tuve a Falcioni que me dio la oportunidad de saltar al Anderlecht, que me dio 'chance' de tener un nombre en Europa", señaló.

Lo que no parece que vaya a producirse es una renovación por el Milan. Hasta la suspensión del fútbol, apenas había disputado nueve encuentros en lo que va de campaña.