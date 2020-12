Blanc, el que solo "entrenaría a equipos de niños", nuevo técnico del Al-Rayyan

Cuatro años después de dejar el banquillo del Paris Saint-Germain, Laurent Blanc volverá a los banquillos al firmar por el Al-Rayyan, informó el club catarí.

El técnico francés, de 55 años, firmó por un año y medio, y su misión será mejorar la clasificación en la tabla de la Liga de Catar, ya que es sexto a 12 puntos del líder, el Al-Sadd del español Xavi Hernández.

Blanc, como futbolista campeón del mundo en Francia 98 y de Europa en Bélgica y Países Bajos 2000, como entrenador dirigió tres campañas al Girondins de Burdeos, dos años a la Selección Francesa y tres al PSG.

Curiosamente, su fichaje por el Al-Rayyan llega poco después de haber asegurado que no dirigiría más en categoría profesional: "Ya no me gusta el fútbol, solo volvería a entrenar equipos de niños".