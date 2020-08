Blind, sobre sus problemas cardíacos: "El fútbol no es lo más importante"

El futbolista del Ajax Daley Blind, que se desplomó el pasado martes en un partido amistoso en Amsterdam contra el Hertha Berlín, ha reconocido que el desfibrilador cardioversor implantable (ICD, por sus siglas en inglés) que lleva implantado le ha cambiado la manera de ver la vida.

"Es algo que siempre llevo conmigo, está ahí y no lo olvido, me hace ver las cosas de manera diferente. El fútbol es importante, pero no es lo más importante. Hay cosas en la vida más allá del fútbol", dijo el futbolista a 'De Telegraaf', el periódico de pago más leído de Países Bajos.

La entrevista se hizo la semana pasada, durante la pretemporada del Ajax en Austria, pero el jugador dio el visto bueno a que se publicase este jueves, explicó el diario.

Blind, de 30 años, lleva incorporado un ICD por un problema cardiaco que le fue detectado a finales del año pasado, después de que cayese al césped durante un partido de Liga de Campeones contra el Valencia.