Boateng alucinó con su posible salida del Bayern: "No sabía nada"

A sus 32 años, Jerome Boateng termina contrato en junio de 2021. Los últimos rumores apuntan a que el Bayern de Múnich planea su traspaso durante los últimos meses, ya que no contaría con él para el próximo curso.

Algo que pilló por sorpresa al propio futbolista, que no se lo podía creer en su última entrevista con 'Suddeutsche Zeitung'. Después de casi toda una vida en el cuadro bávaro, su etapa puede llegar a su fin muy pronto.

"Nadie se me acercó, nadie me habló. Yo no sabía nada de eso, así que me sorprendió", reconoció el propio Boateng en esa comparecencia. Espera que el club germano sea más claro respecto a su situación.

Por ello, ya empiezan a relacionar al defensor con otros clubes europeos. Tottenham Hotspur, Arsenal y Chelsea, los equipos nombrados por el medio citado.

Boateng suma ya nueve partidos esta campaña con el Bayern de Múnich. Cuenta con un papel importante para Hans Flick... pero parece que no es así para la dirección deportiva.