"Boca está a la altura del Madrid, pero lo tengo que pensar"

Mauricio Isla ya no se esconde. Ni Boca, que lleva tiempo tras los pasos del chileno. Así lo admitió el ex del Fenerbahçe, que atendió a 'Deportes en Agricultura' y fue cuestionado sobre su futuro.

El jugador puso al cuadro de La Bombonera al nivel de los grandes de Europa: "Esto es tema extrafutbolístico, no de dinero. Si las cosas resultan claro que uno quiere jugar en Boca que está al nivel de Real Madrid y Juventus, pero hay que tomarlo con calma".

Y es que Isla admitió que su fichaje por el club auriazul tiene más que ver con el COVID-19: "Con el tema de la pandemia, uno tiene una familia, una hija pequeña, y tengo que conversarlo con mi mujer. Llevo 13 años jugando en Europa y uno tiene que estar preparado para trabajar y aceptar a dónde vas".

"Si yo voy a Boca voy al 100 %, no voy a ir cinco meses y luego volverme a Europa", agregó.

Además, Isla confirmó haber tenido contactos con Riquelme: "Las únicas conversaciones que he tenido con Román fueron tres o cuatro, lo demás lo trató mi representante. Las conversaciones con Román siguen siendo que ellos quieren que yo vaya, esto no es tema de dinero, es de un tema diferente al fútbol".

Para acabar, el chileno se refirió al interés del Betis: "No he hablado con Manuel Pellegrini, no he tenido ninguna conversación con él. Si yo tengo una conversación con él y quiere que vaya al Betis, sería una linda oportunidad. El fútbol español es uno de los mejores del Mundo y sería lindo jugar acá. Llevo mucho en Europa y no tengo 25 años".

"Pellegrini tiene una trayectoria tremenda en España, lo quieren mucho. Es un técnico que ha formado y ha estado en muchos equipos buenos", concluyó.