Boca habló del 'caso Villa'

Boca Juniors prefiere esperar antes de tomar una decisión sobre Sebastián Villa. El jugador ha sido denunciado por su ex pareja Daniela Cortés por violencia de género.

"La postura institucional es que, para tomar decisiones, debemos esperar que alguien diga claramente qué ha sucedido. Como empleadores no podemos tomar una decisión sin tener una explicación clara o que la Justicia se expida sobre lo que sucedió. El club no ha tomado partido en esto, solamente vamos a esperar para ver qué hacer", explicó Mario Pergolini, vicepresidente de Boca Juniors, en 'AM1030'.

Eso sí, Pergolini, sin querer profundizar más, aclaró que no está de acuerdo con la decisión. "La verdad es que mi postura personal tiene que diferir un poco de la institucional. Podría decir otra cosa, pero no me parece que me corresponda por el lugar que estoy ocupando en este momento", aclaró.

"Nosotros tenemos un alto compromiso con todos los colectivos que están trabajando. Hemos llegado a Boca gracias al apoyo de las mujeres y de todo lo que estamos haciendo en el club para que cambien este tipo de cosas. Pero también tenemos que ser muy cuidadosos en cómo tomar una decisión que va a afectar al trabajo", aseveró.

Pergolini también criticó a los mandatario del fútbol argentino tras la eliminación de la Superliga y la creación de la Liga Profesional de Fútbol.

"Argentina tiene un proclema dirigencial y los dirigientes, cuando no les gusta algo a su manera, lo cambian de forma muy abrupta. Creo que eso termina interfiriendo en el Estado, en el juego o lo que sea", afirmó.

"Me es difícil encontrar gente que esté pensando más que en su gestión en vez de planificar a diez años. Habría que profesionalizar un poco más e incluso en sus cargos dirigenciales. Están todos muy preocupados en lo momentáneo, en el lugar que ocupan, en el poder pasar sus gestiones lo mejor que puedan sin grandes conflictos", afirmó.