"Boca le puede ganar a River porque está más vencible"

El 'Superclásico' es por excelencia el partido de los partidos del fútbol argentino. Este domingo, Boca y River miden fuerzas en la Bombonera con el objetivo de sumar los tres puntos.

Graciani, que estuvo en el 'Xeneize' en dos etapas (1985-91 y 1993-94), se mostró muy seguro de las posibilidades de su ex equipo ante el 'Millonario'. Incluso lo argumentó.

"Boca le puede ganar a River. Está más vencible luego de la venta de varios jugadores. Hace dos o tres años era mucho más difícil porque sabían lo que tenían que hacer, hoy están en formación", dijo al diario 'Olé'.

Por último, el ex futbolista afirmó que el encuentro no será agradable para el espectador. "Me da la sensación de que va a ser un partido muy trabado, muy disputado en el mediocampo. Ojalá que haya goles porque eso sirve para el espectáculo", concluyó.