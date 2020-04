Boca se debate entre Vargas, Gignac y Rodallega

Boca Juniors se ha tomado con mayor tranquilidad que otros equipos argentinos la suspensión del fútbol, por el hecho de ser el último campeón en Superliga. Con el título en la espalda, el cuerpo técnico goza de tiempo y confianza para conformar un equipo aún más competitivo.

El área del campo a reforzar es el ataque, principalmente el lugar del '9'. En la actualidad Ramón 'Wanchope' Ábila, Franco Soldano y Jan Hurtado son los delanteros que trabajan para ser titulares. Sin embargo, las cosas pueden cambiar en el próximo mercado.

Sumado a que alguno de estos tres futbolistas sea vendido, la dirigencia 'azul y oro' se enfoca en la contratación de un jugador de jerarquía internacional para potenciar el nivel interno. En el horizonte aparecen tres nombres, los cuales ilusionan a la hinchada.

Se trata de Eduardo Vargas, André-Pierre Gignac y Hugo Rodallega, futbolistas de gran recorrido y experiencia. La opción más factible parece ser la llegada del chileno, puesto que finaliza contrato en 2021 y, según 'Medio Tiempo', esto podría facilitar su llegada a Buenos Aires.

Por el lado del francés, su ex compañero Lucas Zelarayán, en una comunicación con 'TyC Sports', mencionó que "a Gignac le atrae mucho Riquelme, su forma de jugar. Lo admira mucho". A lo que añadió: "No sé si es fanático de Boca, pero le gusta La Bombonera también".

Si bien también aclaró que "está identificado con Tigres, la gente lo ama y en ningún lado podría estar mejor". Dejó abierta la posibilidad para que juegue en la Ribera, al menos por una temporada, para luego retirarse en México.

Por último, Hugo Rodallega se ha posicionado para vestir la camiseta 'xeneize'. En una conversación con 'Cultura de Gol', el colombiano se dejó querer por Riquelme, actual vicepresidente del club. "Si me llama Riquelme, me subo a un avión, aunque no pueda salir del país. Me gustaría poder conocerlo, él fue un jugador espectacular y me encantaría poder reunirme", sentenció.