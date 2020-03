Boca se prepara para el frenazo de la economía por el COVID-19

Los ingresos de los clubes deportivos después de que el fútbol se ha haya detenido por completo en Argentina bajarán considerablemente, lo que ha hecho que los clubes estén sobreaviso.

Nahuel Faugas, tesorero de Boca Juniors, reconoció que es una situación que también le afectará de lleno al conjunto 'xeneize', aunque considera que por ahora hay margen.

"El balance de mitad de año casi que lo tenemos cerrado con el adelanto por la salida de Mac Allister y lo que ingresa por Benedetto y Nández", comentó en 'Mundo Boca Radio'.

Aún así, reconoce que el principal problema del club es que es deficitario per se: "Boca tiene un déficit operativo. Necesita, ejercicio tras ejercicio, vender".

Faugas prefirió no hacer cálculos, ya que solo han pasado unos días de cuarentena y aún no hay suficientes datos para ello. "A día de hoy no contemplamos esto, pero veremos qué pasa más adelante", finalizó.