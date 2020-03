"Boca tiene esa mística, los demás son gallinas"

Todo parece indicar que Marcos Díaz no puede dormir tranquilo si al final del día no le ha lanzado un dardo River. El portero de Boca lo ha vuelto a hacer y, como de costumbre, no se ha mordido la lengua.

El guardameta 'xeneize' ha recordado una vez más la Superliga que Boca le quitó a los 'millonarios' hace tan solo unas semanas.

"Boca es Boca, tiene esa mística. Los demás demostraron lo que realmente son: gallinas", comentó en una entrevista concedida a 'Boca de Selección'.

A pesar de su suplencia, Díaz asegura que está viviendo un momento mágico en su carrera: "Estoy disfrutando de estar en Boca, el equipo más grande de la Argentina".

Por último, no tuvo ningún problema en reconocer la superioridad de su compañero. "Andrada es el mejor arquero de Argentina. Por algo es el titular en la Selección", finalizó.