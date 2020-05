Bogdan Milovanov llegará al regreso de la competición

El lateral del Sporting Bogdan Milovanov, que se ha visto beneficiado por la suspensión de la liga, ya que le ha permitido recuperarse de la lesión sufrida en un pie, considera que "quedan once jornadas y hay un buen equipo para tratar de lograr el objetivo" que no es otro que entrar en los puestos de 'play off'.

Bogdan llegó al primer equipo de la mano de Djukic, que tras verle un par de partidos con el filial le llamó a entrenar con el primer equipo y rápidamente le dio la titularidad como lateral derecho, puesto en el que a lo largo de la temporada se habían turnado Molinero y Unai Medina.

El joven ucraniano respondió a la confianza de Djukic y se ganó la continuidad tras mostrarse contundente atrás y prodigarse en las acciones ofensivas, algo que el técnico demandaba y no le estaban ofreciendo ni Molinero ni Medina, pero Bogdan sufrió la rotura de un dedo de un pie con lo que parecía que la temporada había finalizado para él.

"Llegaré a tiempo", aseguró el jugador tras el entrenamiento del viernes, donde se empleó al mismo ritmo que el resto de sus compañeros en una sesión que se inició en el gimnasio y continuó en el campo con ejercicios de balón a un elevado ritmo.

El lateral reconoció que tenía "muchas ganas de volver a pisar el verde con los compañeros" y además sus ganas se incrementaron porque venía de una lesión "y volver a entrenar es lo más".

"Estoy mucho mejor de lo que esperaba, cada día me encuentro mejor, estoy prácticamente al 100% y todavía queda un mes para el inicio de la competición así que creo que podré estar a disposición del entrenador", indicó Bogdan, que considera que "lo más importante ahora es recuperar la confianza con el balón" que tenía el equipo en el momento de la suspensión.