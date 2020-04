Bojan ficharía a Iniesta antes que a Messi

Bojan aprovechó el parón provocado por el COVID-19 para responder a algunos aficionados en 'Marca'. El internacional español aseguró que ficharía a Andrés Iniesta antes que a Leo Messi.

El delantero del Monteral Impact fue cuestionado sobre a quién ficharía de la terna de Messi, Xavi o Iniesta. "A cualquiera de los tres. Son buenísimos. Quizá me decantaría por Andrés porque con él compartí muchas cosas al margen de lo futbolístico", explicó.

Bojan reconoció en qué momento de su carrera se ha visto mejor. "Creo que en el Stoke es donde mejor he competido. En el Barça tuve un par de años muy buenos, pero en el Stoke fue donde mejor me encontré antes de la lesión y al año siguiente. Esa lesión llegó en mi mejor momento futbolístico y persona, pero forma parte del camino", reconoció.

Sobre los entrenadores que ha tenido, el delantero lo tiene claro. "Me quedo con Rijkaard porque me dio la oportunidad de cumplir un sueño y me dio la continuidad necesaria para que me formara. Gracias a él he desarrollado una carrera como futbolista profesional", aseveró.

También habló Bojan sobre el partido que se le queda en la memoria: "Ha habido muchos buenos, pero guardo especial cariño para la final de Copa contra el Athletic. Marqué y ganamos".