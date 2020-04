Bojan se declara admirador del Athletic

Ibai y Bojan estuvieron recordando batallitas de aquella 2017-18 en la que coincidieron en el Alavés, y el canterano del Barça reconoció sentir admiración por el Athletic, club en el que ahora milita su ex compañero.

Así se lo dijo en la citada charla en directo. "Yo le tengo mucha admiración al Athletic, lo que era San Mamés. Viví un momento increíble, un partido que metí el gol, en mi primer año en el campo, no por el gol mío sino por vivir San Mamés", dijo Bojan.

"Para mí es uno de los mejores campos donde me ha hecho sentir jugador de fútbol y querer jugar ese tipo de partidos", añadió el hoy jugador del Montreal Impact.

No se quedó ahí, fue más allá. "Me hubiera encantado jugar en el Athletic. La gente del Athletic la cantidad de jugadores que he conocido son gente fantástica, me encantan los valores, y muchos clubes tenían que ser así y lo admiro muchísimo", afirmó.

También hablaron de ídolos, y ahí Bojan dijo tenerlo claro. "Para mí Ronaldinho es el número uno. Antes de llegar él, el nivel del Barça en el Camp Nou era discreto, llegó y levantó todo, el equipo empezó a ir para arriba, hacía lo que quería, tenía todo y personalmente lo que transmitía, eso a mí me llenó", expuso.

Entre Ronaldinho, Messi e Ibra, Bojan se queda con el brasileño. "Los tres son incomparables, unos fenómenos, pero me quedo con Ronaldinho, porque a Messi le ves entrenando, siempre tiene que ser el mejor, está concentrado…", dijo.

"Ronaldinho sin querer ser el mejor, le ves la cara alegre y luego que su cuerpo iba a mil por hora, te hacía virguerías. Yo estuve el último año de Ronaldinho", añadió Bojan.

También tuvo palabras de elogio hacia el gigante sueco. "No fue nada fácil su etapa en el Barça, pero Ibrahimovic para mí fue un ejemplo, me ayudó muchísimo, un gran profesional. Gran compañero", dijo Bojan, para finalizar.