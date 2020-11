Bojan sigue de dulce: no marcaba tanto desde hace cuatro años

Bojan sigue de dulce. Aquel joven que brillaba en las categorías inferiores del Barcelona ya es un hombre hecho y derecho y lo es en Estados Unidos, donde es pieza clave de Montreal Impact. Otra evidencia, en su última actuación, en la que hizo el primer gol de una épica remontada.

Los suyos iban perdiendo por la mínima tras el tanto de Pines cuando él apareció en el segundo palo. Recogió un pase de la muerte y lo mandó al fondo de las mallas para generar esperanza en su equipo. Los suyos acudieron a la llamada y acabaron dándole la vuelta al resultado.

No es la primera vez que el ex azulgrana es noticia últimamente. Ya se ha llevado el galardón de 'MVP' varias veces últimamente y, si sigue así, terminará por convertirse en uno de los mejores de toda la temporada. Tablas no le faltan: es de los líderes de su club.

La alta estima que le tiene su entrenador es fácil de comprobar al echarle un vistazo a sus números. Lleva 17 titularidades, 20 encuentros disputados, cuatro dianas y tres asistencias. Se trata de su mejor registro goleador en cuatro años; la última vez que lo superó, firmó siete goles con el Stoke City.