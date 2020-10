Bojan y Urruti amargaron la noche al Inter Miami de Higuaín

Después de dos partidos seguidos ganando, el Inter Miami ha pegado un bajón considerable. Tras empatar ante Atlanta United, el equipo de Higuaín cayó ante Montreal Impact (1-2).

Thierry Henry le ganó la partida al 'Pipa', que no tuvo su noche. Y es que el ex de la Juventus no acertó de cara a portería. De hecho, hay una acción que resume su encuentro a la perfección.

El que sí estuvo fino fue Bojan. El que fuera futbolista del Barça le pegó desde su casa y el bote acabó jugándole una mala pasada a McCarthy, que erró a la hora de repeler el balón.

Poco después, Shea igualó la contienda tras un desvío previo de un defensor rival. Eso despistó al cancerbero, que tampoco estuvo acertado.

Y cuando mejor estaba el Inter Miami en el partido, Maximiliano Urruti, en el 79', remachó a la red el pase que le dio Bojan, que tiró un desmarque impecable.