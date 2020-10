Bolo avisó de que no haber jugado ante el Alcorcón puede venirles mal

El encuentro de Liga entre la Ponferradina y el Alcorcón se suspendió por varios casos de coronavirus en el conjunto madrileño, conque los de Bolo llegarán más descansados a su duelo frente al Tenerife. No obstante, el técnico avisó de que no tiene por qué venirles bien.

"No hemos jugado, pero tienen una plantilla amplia para hacer cambios y rotaciones (el Tenerife). Estamos más descansados, pero igual ese parón no viene bien. Teníamos un plan establecido. Íbamos con ilusión. No creo que venga bien que se suspenda un partido", afirmó.

Eso sí, en materia de altas, explicó que, por haber podido entrenar más veces, quizá algunos jugadores estén disponibles: "Alguno sí que ha ganado entrenamientos, seguramente entre en convocatoria y ojalá nos pueda ayudar. Positivo hay poco porque no pudimos entrenar".

También analizó al 'Tete': "El Tenerife se ha reforzado bien, con jugadores experimentados en la categoría. No va a ser fácil, ningún partido será fácil". Y confirmó la baja de Óscar Sielva: "Sigue con las molestias y no va a estar".