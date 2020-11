Bolo corta en seco la racha 'pepinera'

No pudo el Espanyol, pero pudo la Ponferradina. La Ponferradina de Jon Pérez Bolo. Golpe sobre la mesa del equipo berciano derrotando a uno de los candidatos al ascenso directo tras un enfrentamiento vibrante, de tú a tú, en el que hubo de todo, desde golazos a penaltis.

Los golazos corrieron de la cuenta de Juan Muñoz y Óscar Sielva. El '11' 'pepinero' abrió la lata en un contexto en el que estaban los locales llegando un poco más con un misil ante el que no pudo hacer nada Caro. El '6' berciano contestó con otro zapatazo lejano que alcanzó a tocar Cuéllar, pero no lo suficiente, y que fue el 2-1.

Antes, Curro sentó las bases de la remontada amortiguando con la frente un centro de Ríos Reina. Faltó quizá algo más de intensidad defensiva, y es que los de casa estaban demostrando tal capacidad ofensiva que la zaga se vio sorprendida en más de una ocasión.

Cuando no eran Yuri o Curro, aparecía Pablo Valcarce para subir la temperatura. El Leganés contestaba a tan valiente propuesta cubriéndose bien atrás y tirando arriba de la sobrada calidad que atesora su plantilla. De ahí el golazo de Juan Muñoz y de ahí el aluvión de embestidas que recompensó, sin querer, Sielva con un tanto en propia cuando intentaba despejar un córner.

No le dio tiempo a Caro esta vez a intervenir, pero sí en muchas otras. El guardameta estuvo a un gran nivel y sacó varias manos providenciales. Una volea de Javi Hernández desde la frontal, un disparo en el segundo palo de Ibáñez, un tiro lejano de Juan Muñoz... El cancerbero sentó las bases del triunfo de los suyos.

No le fue tan bien a Cuéllar, que no reaccionó rápido en el primer gol de la Deportiva, el de cabeza de Curro, y no pudo despejar el zapatazo de Sielva más tarde. Le superó por tercera vez en el partido Yuri desde los once metros tras unas manos de Rodri Tarín bastante curiosas: las puso para que no le diera la pelota en la cara y esto condenó a su equipo.

El Leganés trató de reaccionar por el empate y se quedó con las ganas. La Ponferradina se cerró atrás e intentó firmar la sentencia a la contra aprovechando el cansancio 'pepinero'. Estuvo cerca de llegar en un tiro al palo de Yuri. También rozaron los de Martí el empate en el minuto 95', pero el colegiado anuló bien la diana de la redención de Rodri Tarín por mano previa de Javi Hernández. Se acabó la racha y sonríen en El Bierzo.