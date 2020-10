Bolo defendió a los suyos de la derrota frente al Cartagena

El técnico de la Ponferradina, Jon Pérez Bolo, ha rechazado, en su comparecencia telemática ante los periodistas, que su equipo tenga una doble cara, una como local en El Toralín, donde ha sumado un triunfo y dos derrotas, y otra como visitante, con pleno de victorias.

"Intentamos ser los mismos en casa que fuera, donde quizá hemos tenido más acierto, pero ante el Rayo Vallecano en El Toralín se hizo un buen partido -victoria por 3-0- y frente al Castellón, pese a no ser brillante, se perdió en la última acción de partido y ante el Cartagena se hizo una buena primera parte y otra segunda no tanto, pero los detalles marcaron los resultados", ha insistido.

El equipo berciano contará con las bajas del central internacional Sub 21 Alex Pascanu, al resultar positivo por coronavirus, y, más que previsiblemente según ha adelantado el técnico, la de Óscar Sielva, al arrastrar unas molestias físicas.

La primera incidencia del COVID-19 en la plantilla deportivista es una circunstancia inevitable, según el entrenador vasco, pese a ser "escrupulosos con el protocolo, cumpliéndolo al 100%, pero con las selecciones siguen otros protocolos y, aún así, existe el riesgo".

Con respecto a la última derrota (0-2) ante el FC Cartagena, Bolo se ha mostrado "cero preocupado", a pesar de ser la primera ocasión en la que su equipo no vio portería y ha recordado que disfrutaron de "cuatro ocasiones muy claras", tres en la primera mitad, a cargo de Valcarce, Amo y Curro Sánchez, además de un disparo muy peligroso de Moussa al que respondió con acierto Marc Martínez, ya con 0-2 en el marcador.

De su rival del domingo en Santo Domingo, el Alcorcón, cree que cuenta con una "buena plantilla y un magnífico entrenador", aunque quizá esté acusando el cambio de técnico, las incorporaciones o una pretemporada atípica en el número de partidos de preparación, "por lo que los primeros encuentros de la temporada sirven para ensamblar, pero seguro que en cualquier momento empezará a ganar partidos".

Con respecto a la destitución tras cinco jornadas disputadas de dos entrenadores en LaLiga SmartBank, Lucas Alcaraz -Albacete- y Juanfran García -Lugo-, Bolo se ha mostrado en contra: "Nos gustaría que los proyectos no fueran a corto plazo y que los resultados marcaran el futuro, es algo que no me gusta y no lo entiendo aunque tengan sus motivos".