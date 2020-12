Bolo engrandeció a un Lugo al que es difícil meterle mano

El entrenador de la SD Ponferradina, Jon Pérez Bolo, considera a su rival de este viernes, el CD Lugo, un equipo "muy serio y difícil de meterle mano porque trabajan muy bien", señaló en su comparecencia telemática previa al encuentro en el Anxo Carro.

Del conjunto lucense ha destacado su plantilla, con "jugadores experimentados, que saben moverse muy bien en todos los aspectos de los partidos, con rapidez, verticales y con delanteros que han demostrado tener mucho gol".

Sin embargo, Bolo ha huido de buscar comparaciones en anteriores visitas al terreno gallego, donde la Deportiva nunca logró la victoria en la categoría de plata, aunque con él en el banquillo lograran igualar un marcador adverso de 2-0 la pasada temporada.

"No me fijo en años anteriores, pero el equipo ya sabe que es un campo difícil, ante un equipo que viene de no perder -acumula cuatro empates consecutivos- y que, con mucho trabajo, después de un mal inicio han salido hacia una situación más cómoda, pero el pasado es pasado y ya no se puede hacer nada", comentó.

Sobre la presencia del máximo goleador deportivista, el centrocampista Oscar Sielva, el entrenador vasco ha precisado que se perdió el último partido ante la UD Las Palmas por precaución al sufrir unas pequeñas molestias que, en principio, no le impedirán estar este viernes de nuevo en el once inicial si así lo estima oportuno.

De hecho ha destacado que el jugador catalán se encuentra "con la pistola a punto cuando hay una falta o jugada de estrategia", donde se ha demostrado su especial inspiración en los lanzamientos directos.

En todo caso se mostró muy satisfecho con el rendimiento que está aportando toda su plantilla "donde todos participan y el equipo sigue siendo competitivo con una plantilla amplia que cuando sale da la cara".