Bolo espera un Tenerife con mucha confianza

El técnico de la SD Ponferradina, Jon Pérez Bolo, espera medirse en el estadio Heliodoro Rodríguez López a un CD Tenerife "ilusionado y con mucha confianza" después de la victoria canaria en la última jornada en el terreno del Rayo Vallecano.

"Vienen de ganar al Rayo en un campo muy difícil y contra un rival que llegaba al alza tras vencer al Español y teniendo la ocasión de acercarse a los puestos altos de la clasificación, por eso estarán con confianza y con la intención de seguir esta dinámica para luchar por cosas más importantes", señaló en su comparecencia telemática el entrenador deportivista.

Sin embargo, Bolo también confía en que a su equipo le infunda la misma confianza su victoria casera ante el AD Alcorcón y, sobre todo, la buena trayectoria y posición clasificatoria, al acecho de las plazas de 'play off' de ascenso.

"Creo que se puede ver un buen partido si los dos equipos seguimos demostrando que estamos en buena línea", aseguró el entrenador vasco.

Sobre la vuelta, tras su sanción, del extremo Pablo Valcarce, el técnico de la Deportiva destacó la versatilidad del jugador berciano "que ha entrenado muy bien y está con muchas ganas y es el comodín del equipo para varias posiciones".

Después de los problemas de lesiones y ausencias por COVID-19, el conjunto blanquiazul podrá completar la convocatoria con 23 jugadores del primer equipo tras recuperar, además de a Valcarce, a Larrea, Doncel y Viedma, tras superar los efectos posteriores al confinamiento.

El que seguirá apurando los plazos para su recuperación es el central internacional Sub 21 Manu Hernando, lesionado en Almería en el primer partido de 2021, "que va por el buen camino en la recuperación, pero no es una lesión cualquiera y hay que ser cautos y tener mucha tranquilidad para no cometer errores por precipitación".

La última baja, al menos de mayor duración, es la del lateral izquierdo José Antonio Ríos Reina, intervenido quirúrgicamente de una lesión muscular en el bíceps femoral pero al que Bolo confía en recuperar antes de finalizar la temporada.

"Para nada cuento con perderlo por el resto de temporada y por eso se tomó la decisión de pasar por el quirófano para solucionarlo y esté lo antes posible porque es un portento físico y seguro que va a dejar atrás esta pesadilla y por eso confío en que nos pueda ayudar este año desde el campo, aunque hay que estar tranquilos", recalcó.