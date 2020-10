Bolo, sin riesgos en la alineación frente al Sporting

El entrenador de la SD Ponferradina, Jon Pérez Bolo, utilizará el domingo ante el Sporting de Gijón su particular punto de vista sobre la dosificación de esfuerzos en su plantilla, aplicando la doble medida de "mantener una buena parte del bloque e intentar refrescar en algunas posiciones para seguir siendo intensos y mantener un ritmo alto".

Sin querer desvelar demasiado sobre el posible once que presentará en el Molinón, el entrenador vizcaíno sí precisó en su comparecencia telemática ante los periodistas que "no se arriesgará, como es costumbre, y el que no esté en plenas condiciones no jugará", en alusión a los jugadores que arrastran molestias, casos de Óscar Sielva, Iván Rodríguez, Adri Castellano o Saúl Crespo.

Éste último recaía de sus problemas físicos tras el último partido donde disputó los minutos finales y este viernes no entrenó a la espera de realizarse nuevas pruebas.

Hasta ahora, Bolo ha mantenido, siempre que las circunstancias se lo han permitido, una columna vertebral bastante definida desde la propia portería, con José Antonio Caro como titular en los seis encuentros de LaLiga SmartBank disputados, una defensa también sin modificaciones, salvo las obligadas por lesión o ausencia, y un centro del campo y delantera donde sí ha introducido más novedades.

El entrenador deportivista es consciente de que la acumulación de partidos en estas semanas pueden pasar factura a todos los equipos, aunque la victoria lograda el pasado miércoles ante el CD Tenerife (1-0) le permitan afrontar el choque en tierras asturianas "con una sonrisa, pero intentando mantener la misma línea para buscar los tres puntos".