Bolsonaro desprestigió a Marta ante Neymar: "¿Cómo van a ganar lo mismo? Es ridículo"

Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, no tiene pelos en la lengua. Y lo ha vuelto a demostrar. El origen del debate viene por una pregunta del Examen Nacional de Bachillerato, en la que se comparaban los sueldos de Marta y Neymar, dos de los mejores jugadores del país y referentes mundiales.

Mientras Marta gana en el Orlando Pride de la NWSL unos 400.000 dólares al año, su compatriota del París Saint-Germain se llena los bolsillos en la Ligue 1 con la friolera de 14,5 millones de dólares. Y mientras que Marta ha celebrado 103 goles con la Selección, lo que se traduciría en 3.900 dólares por gol, Neymar solo ha anotado 50, o lo que sería lo mismo, una media de 290.000 dólares por gol.

Una diferencia de la que quiso hablar Bolsonaro: "Esas preguntas no son de mi gobierno, sino de gobiernos anteriores. Sigue habiendo cuestiones ridículas. Comparar mujeres jugando al fútbol y hombres. ¿Por qué Marta gana menos que Neymar? No es necesario compararlo. El fútbol femenino todavía no es una realidad en Brasil".

Y añadió desatando la polémica: "Lo que gana Neymar al año no lo ganan todos los equipos de fútbol juntos en Brasil. ¿Cómo le vas a pagar a Marta el mismo salario? A esto se le llama iniciativa privada. La que gana el sueldo, la que muestra a dónde debe ir el mercado. Se hacen preguntas ridículas predicando siempre la igualdad, pero desde abajo".

Como era de esperar, la capitana de la Selección de Brasil no dudó en responder a Bolsonaro en su cuenta oficial de Instagram, aunque lo hizo de forma sutil y sin necesidad de mencionarlo: "Algunos serán recordados como los mejores de la historia, otros...".