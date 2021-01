Boly sí que sabe: tras un mes sin jugar, vuelve con asistencia y gol en cinco minutos

Volver por todo lo alto, siendo protagonista para lo bueno y para lo mano, es algo que Boly domina a la perfección. O, al menos, eso parece por su actuación en el duelo de la jornada 19 en la Premier League entre los Wolves y el West Bromwich Albion.

El defensa no saltaba al campo desde el 15 de diciembre, conque era su regreso después de más de un mes sin jugar. A los siete minutos, hizo el penalti que les valió a los visitantes para ponerse por delante, pero él mismo se encargó de solucionarlo indirecta y directamente.

Indirectamente, dándole a Fábio Silva la asistencia del tanto de las tablas; directamente, marcando él mismo el 2-1. Esto sucedió en cuestión de cinco minutos, desde el 38 al 43, lo que le dio todavía más picante al tramo anterior a la pausa para el descanso.

Lo malo es que no sirvió de mucho cuando la bola echó a rodar de nuevo. La locura se había apoderado del encuentro y, en cuestión de once minutos, el West Bromwich Albion 'rerremontó' con un gol de Ajayi y otro de Matheus Pereira. Este último, desde los once metros también.