Bonaventura, el favorito del Nápoles

Bonaventura no está siendo todo lo importante que el quisiera esta temporada en las filas del Milan. Hace dos campañas, en la 2017-18 fue titular indiscutible, pero en el presente curso no está encontrando un hueco en el once del conjunto italiano.

Una situación que espera aprovechar el Nápoles, como apuntó 'Corriere dello Sport', ya que a partir del 30 de junio sería libre. El atacante italiano se perfila como una opción interesante para el cuadro 'azzurro' en un mercado que se presenta movido.

La directiva del club de San Paolo ya habría comenzado los contactos con Mino Railoa, su agente, a fin de interesarse por su situación y poder cerrar su llegada para el próximo curso.

Pese a que la situación es muy favorable para los de Gennaro Gattuso, hay algunos clubes que también están interesados. La Lazio es uno de ellos, pero la entidad 'rossonera' pretende que Bonaventura no se marche a coste cero.

La campaña del de San Severino Marche está lejos de ser la mejor y únicamente ha anotado en tres encuentros hasta el momento.