"¿Bono? Jod*r, las manos que ha metido..."

El Sevilla venció este sábado por la mínima a la SD Huesca en la vigesimotercera jornada de LaLiga Santander. Munir El Hadaddi, con un tanto, alargó una jornada más la gran racha de los sevillistas.

El delantero marroquí analizó el duelo tras el pitido final: "Contento, un gol siempre te da confianza para ti y para el equipo. Nos vamos todos contentos por los tres puntos".

"Me gusta jugar por dentro, pero me adapto donde me ponga el míster", agregó Munir, que también reconoció que Bono "hizo un partidazo" y salvó al Sevilla "de unas cuantas". "Jod*r, las manos que ha metido...", aseveró.

"Todo el equipo ha hecho un partidazo, no nos hemos relajado en ningún momento y es el camino a seguir para estar arriba. Estos partidos son muy difíciles, sabemos lo que se están jugando, salen al 100% y nosotros tenemos que hacerlo al 200%", añadió.