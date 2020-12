Bordalás acusó al Celta de exagerar los contactos

José Bordalás, entrenador del Getafe, declaró este miércoles que el empate frente al Celta de Vigo "sabe a poco" y se quejó de las numerosas faltas que señalan a su equipo porque los jugadores rivales saben que ante el cuadro madrileño "las pitarán".

Damián Suárez adelantó al Getafe a los siete minutos y poco después el uruguayo cometió un penalti sobre Lucas Olaza que transformó desde los once metros Iago Aspas.

"El resultado sabe a poco siempre que no consigues la vitoria. Nos enfrentábamos a un equipo al alza, que está en un gran momento de forma y nos pusimos por delante con un gol de Damián. Lo teníamos controlado pero luego llegó el penalti que si Rubén Yáñez lo hubiera parado hubiera cambiado la situación", dijo Bordalás, en conferencia de prensa.

El técnico alicantino lamentó ese derribo en el área de Damián a su compatriota Lucas Olaza y dio su opinión acerca de algunas decisiones arbitrales en relación a jugadas de los partidos.

"Damián sabía por su gesto, por cómo estaba, que se podía haber evitado", comentó Bordalás, que subrayó que ahora "está habiendo contactos que con el ambiente de la grada no se señalaban como falta".

"Con cualquier toque los jugadores se van al piso y contra el Getafe todavía se acentúa más. No es nada nuevo. Cuando juegan contra el Getafe, como saben que se pita la falta, no es que finjan, pero se van al piso. No tengo ninguna duda, aunque de la jugada de hoy no puedo opinar en concreto", confesó.

Pese al empate Bordalás dijo "quedarse con la entrega" de sus jugadores porque sabía que esta iba a ser "una temporada difícil ya que la igualdad es tremenda".

Por último, Bordalás pidió al 2021 que traiga "salud y acabe esta maldita pandemia para poder volver a la normalidad".

"Todo esto es muy anormal para todos y las consecuencias las vemos. El fútbol sin afición no tiene nada que ver y parece que nos acostumbramos a lo irreal en la vida", concluyó.