Bordalás cree que el fútbol fue injusto con el Getafe

Todo lo que podía salir mal, salió peor. El Getafe no estará en Europa el curso que viene.

El partido no estuvo exento de polémica. Hasta cinco veces apareció el VAR en escena. Bordalás habló sobre ello. "No entiendo el gol que le anularon a Ángel por falta al portero", señaló.

Mata falló un penalti, algo que tampoco es habitual: "Llevaba más de 20 disparos sin fallar".

Pese a todo, Bordalás está satisfecho. "El fútbol fue injusto con nosotros, pero nos quedamos con el trabajo del equipo. Ha sido una temporada rara con la pandemia. Pero el hecho de no estar en Europa no significa que no haya que felicitar al equipo por la gran temporada", analizó.

"Lógicamente, queríamos jugar otra vez en Europa. No ha podido ser... Mando ánimos a la afición. Nos hemos acostumbrado a ver al equipo en esos puestos y lo vemos como algo normal cuando hay equipos con mucho más presupuesto que lo intentan cada año y se quedan fuera", continuó.

Admitió que el parón les perjudicó: "No nos sentó bien parar. Quizá por eso nos hayamos quedado fuera... Estos partidos finales han sido de un nivel de estrés terrible", lamentó.

Pero esta temporada, aún están en Europa y ese es el objetivo de los azulones. "Hay que centrarse en el partido que tenemos contra el Inter en la Europa League", finalizó.