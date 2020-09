Bordalás cree que les acusan de "cosas que no son ciertas" por el estilo

José Bordalás, entrenador del Getafe, declaró este viernes, en la previa del duelo frente al Alavés, un rival "siempre difícil y complicado", que es "una obviedad" que les "acusan de cosas que no son ciertas" en relación a su estilo de juego.

Esta jornada, el Getafe visita Mendizorroza para medirse al Alavés tras ganar su primer partido a Osasuna.

"Hemos hablado los conceptos a mejorar, pero cada partido es distinto y cada rival diferente. El Alavés siempre es un equipo difícil, complicado y debemos adaptarnos al dibujo del equipo. Tiene jugadores muy interesantes y que es un equipo que mantiene gran parte de su plantilla de la temporada anterior", dijo Bordalás, en conferencia de prensa.

El técnico del Getafe destacó a Deyverson, Lucas Pérez o Joselu, los jugadores de ataque del Alavés. "Son jugadores muy buenos, rematadores, que trabajan mucho".

El Getafe llega al partido con tres puntos en la clasificación, mientras que el Alavés está en descenso con cero sin conocer aún la victoria.

"Necesitan sumar, pero el nivel de intensidad será muy alto. Nosotros queremos hacer un gran partido, ganar y siempre contra el Getafe todos los equipos intentan mostrar su mejor cara y tienen una motivación extra", confesó.

El primer partido contra Osasuna lo saldó con victoria el Getafe gracias a un tanto en la segunda mitad de Jaime Mata.

"Ha tenido protagonismo en el equipo y lo ha demostrado desde que llegó. No solo por sus goles, sino por su trabajo de equipo y su repercusión en el grupo", confesó.

Sobre los arbitrajes que está teniendo el Getafe, el central Xabier Etxeita dijo hace unos días que los colegiados llegan "con la idea de que será un partido difícil y al rival siempre le dejan jugar un poco más" porque al conjunto azulón le "pitan algo más de faltas".

Bordalás no quiso a entrar a fondo en la cuestión, aunque aseguró que "si lo comentan los jugadores es porque viene ocurriendo".

"Todos saben el motivo por el que nos quejamos desde hace tiempo. Es una obviedad que se nos acusa de cosas que no son ciertas, pero no voy a hacer mas comentarios. No desconfiamos de los árbitros sino todo lo contrario, son grandes profesionales y confiamos en ellos", finalizó. EFE