Bordalás cree que "ningún jugador ha incumplido" el protocolo

El Getafe regresará a la competición con una visita al Granada después de ganar en la ida al conjunto andaluz. José Bordalás, técnico azulón, analizó cómo están sus jugadores, su estado de ánimo tras la pandemia generada por el coronavirus y a su próximo rival, al que alabó por el buen curso que ha hecho hasta el momento.

"Creo que intentaremos ser los mismos. Cuando estás en la competición, cada uno tiene su personalidad. En mi caso no hay ningún componente de interpretación. No piensas en la afición, piensas en tu equipo, estás viviéndolo. Lo vamos a vivir con la misma pensión e intensidad y creo que me mostraré como soy", dijo.

Bordalás se mostró confiado en que no haya diferencias entre el Getafe de antes del parón al de tres meses después. El técnico alicantino declaró que espera que "se note lo menos posible" e informó de que sus jugadores han hecho un buen trabajo en tiempo récord para que todo sea parecido a lo que era antes.

Uno de los problemas que tendrá que afrontar el entrenador del Getafe es la ausencia por sanción de dos de sus jugadores clave en el centro del campo, el serbio Nemanja Maksimovic y el uruguayo Mauro Arambarri: "Tenemos alternativas. Tenemos a Timor, a Fajr, que aunque se ha incorporado más tarde que el resto, está con el equipo. Tenemos a Etebo, a algún jugador que puede jugar en esa posición. Pero es verdad que perdemos a dos jugadores muy importantes. Pero es momento de pensar en los que están", declaró.

Sobre el Granada, afirmó que es un equipo que está completando una buena temporada, que compite "a un nivel muy alto" y que exige "muchísimo" a los rivales a los que se enfrenta.

"Hemos comprobado que ha puesto en dificultades a la inmensa mayoría de los equipos. Tienen mucho orden, jugadores con experiencia, desequilibrio. El caso de Soldado, un gran jugador. Foulquier está bien, Carlos Fernández, Machís, jugadores de mucho nivel. Un equipo muy vertical que compite a un nivel altísimo y nos va a generar muchas dificultades", comentó.

Además, indicó que el Getafe se tomará la vuelta con "todo ilusión" sin poder pensar en el riesgo porque LaLiga, con la colaboración de todos los profesionales, están tomando todas las medidas necesarias.

"Estamos tranquilos. Detecto que están con una ilusión enorme. Todos están deseosos de ver a sus equipos. Aficionados, periodistas... Es verdad que ahora los aficionados no pueden ir al estadio, pero noto una ilusión grande", manifestó.

Asimismo, indicó que todos los equipos vivirán una situación nueva a la que los jugadores se irán adaptando. Sobre todo jugar sin afición, que, para Bordalás, es la esencia del fútbol, que no se puede entender sin ella.

Cuestionado por la presencia de su jugador Maksimovic en una barbacoa junto al jugador del Real Madrid Jovic, dejó claro que cree que no ha hecho nada que sea "anormal".

"Se han juntado. Son compañeros de distintos equipos. Pero son amigos y no veo nada fuera de la legalidad. Hay que tener en cuenta que se podían reunir hasta 14 personas. Igual que te juntas con familiares, puedes hacerlo con amigos. Se le está dando demasiado bombo a una situación que forma parte de la normalidad. Ningún jugador ha incumplido nada", finalizó.