Bordalás criticó las sanciones a sus jugadores tras el Getafe-Villarreal

José Bordalás, entrenador del Getafe, afirmó este domingo en rueda de prensa que su equipo tendrá complicado acceder a uno de los puestos que dan acceso a Europa la próxima temporada porque hay muchos clubes involucrados en la pelea.

En estos momentos, el Getafe ocupa la sexta posición con tres puntos de ventaja sobre el Granada y el Valencia y cinco respecto al Athletic y Osasuna. A falta de tres encuentros, con nueve puntos en juego, Bordalás es consciente de que será difícil finalizar LaLiga entre los siete primeros.

"Está claro que hay situaciones extremas, complicadas para diferentes momentos de una competición. Es verdad que estamos en el tramo final, quedan tres partidos y el Alavés se está jugando muchísimo. Somos conscientes de que para ellos es un partido importantísimo. Pero para nosotros también. Queremos pelear hasta el final para estar entre los equipos que jueguen en Europa la próxima temporada. No va a ser fácil, somos muchos peleando. Son momentos importantes a nivel psicológico para todos", explicó.

"Tenemos nuestras opciones. Dependemos de nosotros. Ahora estamos clasificados en la sexta posición. Quedan sólo tres partidos. Si sacamos los puntos que tenemos que sacar, tendremos posibilidades. Esa es la realidad. En ese sentido somos optimistas porque dependemos de nosotros. Otra cosa son los resultados. Hay muchos equipos luchando. Real Sociedad, Valencia, Athletic, Granada... vamos a trabajar hasta el final para estar entre los equipos que jueguen la Europa League", añadió.

El Getafe viajará a Vitoria para enfrentarse al Alavés y lo hará con cuatro bajas importantes por sanción. Sin Ángel Rodríguez, Damián Suárez, Allan Nyom y Xabier Etxeita, deberá intentar conseguir una victoria para sujetar la sexta posición. Bordalás habló sobre las ausencias de sus jugadores.

"Soy un entrenador que cuando llegan los momentos importantes, que son los de competición, no pienso en los que no están, sino en los que estamos con la máxima confianza de que van a dar un buen rendimiento y que van a ayudar al equipo. Son bajas importantes, pero no podemos lamentarnos de los que no están. Es un partido importante para el rival y para nosotros", apuntó.

También habló del estado del vestuario después de perder 1-3 frente al Villarreal y dijo que sus jugadores están "bien" tras sufrir, a su juicio, "una derrota injusta".

"Ya tienen la mente puesta en el partido contra el Alavés. Lo pasado ya es historia. En el fútbol hay que vivir en el presente", manifestó.

Cuestionado por las sanciones que recibieron sus jugadores tras la trifulca que protagonizaron junto a los del Villarreal (Damián y Etxeita tres partidos y Nyom uno), indicó que no comparte el castigo que tendrá que cumplir Etxeita.

"Me parece exagerada. Me pilló en el momento que salí del vestuario. En el monitor del vestuario veía nerviosismo y discusión en el túnel y salí. Etxeita lo único que hizo fue pedirle tranquilidad al linier. Es muy educado y me pareció excesivo. No fui testigo de lo que pudieron hacer Damián y Nyom, pero de lo de Etxeita sí y no estoy de acuerdo", señaló.

Asimismo, se refirió a las últimas dos derrotas del Getafe, frente al Real Madrid (1-0) y contra el Villarreal (1-3), y opinó que los penaltis en contra que recibió su equipo pudieron ser claves.

"Aunque los resultados no han sido buenos porque sufrimos dos derrotas, en Valdebebas contra el Real Madrid y contra el Villarral, me gustó cómo jugamos. En Valdebebas por un penalti y en casa por dos penaltis injustos, por eso perdimos".

Además, habló del cambio de entrenador del Alavés, que cesó a Asier Garitano para colocar en su puesto a Juan Ramón López Muñiz.

"Siempre que hay un cambio de técnico, llega con nuevas ideas. Ese es el objetivo de los clubes cuando cambia de entrenador, que haya una mejoría. No soy la persona para valorar eso. Sólo les he visto un partido con el nuevo técnico y no soy la persona idónea para hablar de ello y opinar. Tengo mucho respeto al Alavés, es un buen equipo. En fútbol vemos resultados sorprendentes y la clasificación no dice nada. Tendremos que hacer un grandísimo partido si queremos sacar un buen resultado", indicó.