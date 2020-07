Bordalás echó leña al fuego del VAR: "Nos ha perjudicado"

El Getafe comenzó muy bien la temporada. Pero, con el parón, las cosas cambiaron.

Bordalás habló alto y claro en la rueda de prensa previa al choque contra el Atlético. "El COVID-19 ha afectado muchísimo a toda la sociedad y el fútbol no es una excepción, lo hemos podido comprobar. Estamos jugando en ambientes que no son reales. Además, en el VAR, en este periodo, se están viendo acciones polémicas y equipos que nos hemos podido sentir perjudicados", comentó.

"En nuestro caso, nos han pitado tres penaltis y dos no lo eran, coinciden hasta ex árbtiros en que no. El VAR llegó para ayudar pero al verse las imágenes no nos explicamos cómo se toman esas imágenes", inicidó.

Con respecto al Atlético, afirmó no sentir frustración pese al 31-0 favorable al cuadro 'colchonero'.