Bordalás, en desacuerdo con Setién: "Los cinco cambios favorecen a los grandes"

Falta poco para la reanudación de LaLiga, cuyos horarios conoceremos la noche de este domingo. Las rutinas vuelven y clubes, jugadores y técnicos expresan sus opiniones sobre la 'nueva normalidad'.

Es ahí donde se ha dado el desacuerdo entre Setién y Bordalás. El entrenador del Barça afirmó que los cinco cambios perjudicarían al equipo porque los rivales tendrán más gente fresca al final, cuando los azulgrana suelen resolver los partidos.

Bordalás contradijo al entrenador 'culé' en los micrófonos de 'Radio Estadio' de 'Onda Cero': "Yo creo que los grandes se van a ver beneficiados. Tienen plantillas de nivel muy grande y nivel similar. El equipo no notará un empeoramiento, al contrario"

"Los más modestos, en cambio, a veces no tienen esa facilidad del Barça, Madrid, Atleti, Sevilla... No estoy de acuerdo. Es algo evidente para los profesionales, para los medios, para los aficionados...", explicó.

"Apruebo la decisión de los cinco cambios por las circunstancias, por lo que ha ocurrido, por las temperaturas, etc., pero la realidad es que los cinco cambios sin duda benefician a los grandes", insistió.

El técnico del Getafe, que aseguró que el equipo estaba ilusionado y expectante por volver, también habló de los partidos sin público: "Los partidos serán un poco fríos, no será el fútbol en su esencia"

"Va a ser distinto, es la realidad. Esto no lo esperábamos nadie y lo importante es que hay que adaptarse a esto", añadió.

Eso sí, no cree que el Getafe lo note menos porque vaya menos gente: "Antes de mi llegada se hablaba de eso mucho, de que iban pocos aficionados, pero yo eso no lo he notado"

"La gente se volcó en Segunda para subir. Siendo un equipo modesto y de afición no muy numerosa, sí que notamos el apoyo y que hay entradas magníficas en el estadio", aseguró.