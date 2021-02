Bordalás explicó su pelea con Lopetegui: "Leí en sus labios algo muy grave"

Bordalás y Lopetegui se enfrentaron tras la lesión de Ocampos. El argentino recibió un feo pisotón de Djené en el tobillo y podría pasarse una buena temporada en la enfermería. Cuando el jugador era atendido en la banda, ambos entrenadores se enzarzaron en una discusión muy subida de tono.

El técnico del Getafe explicó su versión tras el encuentro en el micrófono de 'Movistar LaLiga': "Siento mucho la lesión de Ocampos, ojalá no sea nada importante. Cuando he ido a interesarme por el chico, el entrenador del Sevilla me ha increpado".

"Me ha increpado como culpándome a mi (de la lesión). Me he sentido agredido por el técnico rival, algo que no había visto antes en mi carrera. Le he leído en sus labios un insulto grave que no se puede consentir. Creo que es una falta de respeto enorme. Me ha increpado, haciéndome responsable. Dios me libre", agregó Bordalás.

José Bordalás reiteró que "uno lamenta una lesión", en este caso de Ocampos, y espera que no sea grave, pero aseguró que se ha tratado de "una acción fortuita" tras la que se ha "interesado por Ocampos y luego ya se ha visto lo sucedido".

Tras la comperecencia del entrenador azulón, Lopetegui fue cuestionado por el episodio y se limitó a pedir disculpas: "Un entrenador del Sevilla debe comportarse mejor".