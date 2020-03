Bordalás lamentó las decisiones arbitrales

José Bordalás, entrenador del Getafe, afirmó este sábado después de empatar 0-0 ante el Celta que a su jugador Mauro Arambarri le hicieron un penalti "clarísimo" que el VAR no quiso revisar.

El técnico alicantino no se mostró contento con el trabajo del árbitro, que a su juicio no señaló una pena máxima a su favor, sancionó con facilidad a sus jugadores y no debió expulsar a Arambarri.

"Se nos sanciona muy rápido. La falta de Arambarri no es tarjeta amarilla. Tiene intención de un balón que cae del cielo de buscar la volea para marcar gol. Van dos jugadores a la disputa y es una percepción del árbitro que respetamos", dijo.

"Ha habido un penalti clarísimo a Mauro Arambarri que no entendemos por qué no se ha señalado o revisado. Ha habido intención clara de agarrar, se ha visto claramente. Habría cambiado el partido. No estamos teniendo suerte con ese tipo de decisiones", agregó.

Además, lamentó que a su equipo le acusen siempre de perder tiempo y puso como ejemplo de que otros clubes actúan de esa manera sin recibir esas críticas al Celta.

"Lo que me quejo es de que se nos acuse a nosotros. Se nos acusa de manera continuada de que somos un equipo de que no da ritmo a los partidos. Hacemos todo lo contrario. Se nos penaliza de manera injusta y se nos acusa de lo que no hacemos y de lo que hacen todos. Pero nunca me voy a meter con el rival. Lo hacen todos y este sábado el Celta, lógicamente, desde el minuto uno, el portero no tenía ninguna prisa. Ellos lo afrontan así y lo respeto, pero que no nos acusen".

Sobre el partido, indicó que el Getafe buscó desde el "minuto uno" la portería del Celta y calificó a su equipo como "generoso" porque siempre intenta marcar de todas las maneras posibles.

"Es una pena porque no hemos conseguido la victoria. Han hecho un trabajo. "Triste no creo que esté el aficionado. Siempre quiere ver ganar a su equipo. Venimos de perder en casa el último partido. Ganamos en Mallorca y teníamos ilusión de lograr la victoria. El equipo sigue estando cuarto, algo extraordinario. Hay que felicitar a los chicos e ir paso a paso y partido a partido".

Respecto al partido de la Europa League que tiene que afrontar ante el Inter, habló sobre la posibilidad de que se pueda suspender o disputar en un campo neutral para no tener que viajar a Italia.

"No, todavía no sabemos nada porque hemos estado muy centrados en el partido. No hemos pensado en el Inter. Si la situación está tan complicada como se dice, al final será la UEFA la que tome la decisión. No soy partidario de asumir riesgos innecesarios. Se han suspendido partidos en la Serie A y se va a jugar en Italia en una zona complicada, podría ser una decisión (jugar en otro campo). Todavía hay muchos días y vamos a ver qué ocurre", comentó.

Por último, se refirió a la actitud de Santi Mina, que tuvo feos gestos con la afición del Getafe al terminar el partido: "Ya nos apeó la temporada pasada de la Copa del Rey por simular la segunda tarjeta a Djené y por lo tanto no tengo más que decir", culminó.