Bordalás 'pasó' de la polémica y tildó de "bálsamo" el triunfo

En la rueda de prensa telemática, Bordalás puso en valor el triunfo ante la Real Sociedad: "Significa muchísimo para nosotros. No habíamos conseguido la victoria desde el reinicio. Una victoria contra un rival directo es un bálsamo importante. Es reencontrarnos con el triunfo y coger confianza. Estamos muy felices".

Bordalás también habló sobre el segundo gol del Getafe, obra de Jaime Mata tras un saque de banda de Jorge Molina, y explicó que es una jugada de "estar atentos y listos" que consiguió sorprender a su rival.

"Jorge ha sacado muy rápido, Jaime ganó bien la posición y ha hecho un gol importantísimo. El empate nos ha hecho daño. Ha sido una jugada aislada la de su empate. La Real no había generado nada, pero el equipo ha creído y esa jugada ha sido de estar atentos y listos y al final ha supuesto la victoria. Era muy importante y ahora los chicos estaban con el ánimo cambiado", comentó.

Respecto a la jugada del penalti sobre Hugo Duro y del tanto del belga Adnan Januzaj que revisó el VAR por si había un posible fuera de juego, indicó que no pudo ver ninguna de las dos y, por eso, no puede expresar su opinión.

"Ha terminado el partido, estábamos de alguna manera celebrándolo y no he podido ver nada. No puedo comentar. Puedo decir que el equipo ha hecho un gran partido contra un grandísimo rival. Ellos no habían conseguido la victoria, pero tienen magníficos jugadores y lo venían demostrando a lo largo del campeonato. Es una victoria de mucho mérito", insistió.

Después, tras ver un "pantallazo" del penalti que señaló el árbitro sobre su jugador, no quiso hacer ningún comentario: "No puedo decir nada de una imagen de una captura porque se puede interpretar de muchas formas. Tengo que ver la jugada completa. Una captura no me dice nada", concluyó.