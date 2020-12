Bordalás pidió que el regreso de la afición a los estadios se haga por igual

José Bordalás, entrenador del Getafe, declaró este viernes que la posibilidad de que vuelvan los aficionados a las gradas a corto plazo es "una buena noticia" aunque admitió que si en unos estadios fuera posible y en otros no se "adulteraría la competición".

"Que la gente vuelva a los estadios sería buena noticia porque todos queremos que el fútbol vuelva a la normalidad y no tiene nada que ver con la esencia de este deporte porque ellos también son parte del fútbol", dijo Bordalás, que se opuso a la posibilidad de que en unos estadios haya aficionados y en otros no. "Todos queremos que esté nuestra afición en el campo y que unos puedan tener a su gente y otros no adulteraría la competición", subrayó.

El Getafe afronta el partido contra el Levante tras encadenar cinco jornadas consecutivas sin ganar con dos derrotas y tres empates. "Cuando estas varias jornadas sin ganar no es que estés preocupado, pero sí trabajas más concienzudamente para que llegue esa victoria", confesó.

"Para este partido hemos trabajado muy bien todos los detalles porque espero un encuentro muy disputado, con dos equipos que tiene el mismo objetivos de la victoria. La plantilla está mentalizada y esperemos que tengamos más acierto", declaró.

Para Bordalás, el Levante, que está en descenso, tiene "una gran plantilla y muy buen equipo, como demuestra temporada tras temporada". "No va a ser fácil porque el Levante siempre es un gran equipo y necesita sumar puntos", concluyó.