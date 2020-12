Bordalás puso por las nubes a Iago Aspas

El Coliseum Alfonso Pérez abre sus puertas al Celta. El Getafe espera a un peligroso equipo comandado por Iago Aspas, el goleador de moda.

El equipo gallego llega a este partido en un buen momento tras encadenar cuatro victorias consecutivas que le han dado un empujón en la clasificación.

"El Celta es un magnífico equipo que últimamente ha sacado muy buenos resultados. Están en un gran momento de juego, pero pensamos en nuestro equipo y en hacer un gran partido. Respetamos a todos los rivales confiando en nuestras posibilidades y nuestra fortaleza", dijo Bordalás, que destacó a Iago Aspar como líder del cuadro gallego.

"Para mí, Iago Aspas es una gran estrella de nuestra Liga. Lo viene demostrando temporada tras temporada y si no está jugando en un equipo más grande es porque él no ha querido. Le tiene un gran cariño a su club e imagino que por eso no estará en un club mucho más grande", confesó.

El técnico alicantino se mostró "contento" por la victoria de la última jornada frente al Cádiz, que frenó una mala racha de siete encuentros sin ganar, y por el gol del delantero colombiano Cucho Hernández, que llevaba sin marcar mes y medio.

"Nos alegramos mucho por el chico porque está haciendo un gran trabajo y no estaba teniendo ese acierto. Además, el gol nos sirvió para adelantarnos y a él para coger confianza. Es el premio para un jugador que ese está esforzando mucho para ayudar al equipo en defensa y en ataque", confesó.

Con el año 2020 tocando a su fin, Bordalás hizo balance de estos 12 meses para el equipo azulón.

"Ha sido un año fantástico. Hemos jugado competición europea superando las expectativas y enfrentándonos al Ajax y al Inter. Peleamos hasta el final del campeonato por entrar en Europa y el año fue muy bueno", declaró.

Con 16 puntos en la clasificación, el Getafe está solo dos por encima del descenso y a cinco de la sexta plaza que ocupa el Barcelona.

"Es la competición más igualada de siempre. Nunca pasó algo similar en el que la igualdad entre todos es tan grande. No te puedes relajar un instante y va a ser la tónica de todo el campeonato lo que nos obliga a estar a un nivel alto", concluyó.