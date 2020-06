Bordalás recordó a la prensa que el Getafe es un equipo modesto

José Bordalás, entrenador del Getafe, recordó este lunes que su equipo es "modesto" y declaró que a veces "la gente olvida" que el conjunto madrileño es un club humilde que desde hace tres años pelea por acabar en la zona de arriba de la clasificación.

La derrota en Granada (2-1) y los empates frente al Espanyol (0-0) y Eibar (1-1), han restado opciones al Getafe de acabar LaLiga entre los cuatro primeros clasificados. El técnico alicantino, en la víspera de enfrentarse al Valladolid, quiso dejar claro quién es Getafe.

"Los jugadores son conscientes de que no hemos sacado los resultados que deseábamos. No hay que obviar que el Getafe es un equipo que lleva con esta tres temporadas peleando por estar en los puestos de arriba de la clasificación. Somos un equipo modesto y me da la sensación de que muchas veces la gente se olvida", manifestó.

"En ocasiones nos comparan con un equipo grande. Nos llena de orgullo porque viendo equipos como preparan los partidos contra el Getafe, por cómo se emplean, por la intensidad que tienen, da la sensación de que se preparan contra un grande. Eso nos enorgullece, pero no hay que olvidar ni obviar que el Getafe es un club con una gran historia, con una gran afición pero un equipo modesto", apuntó.

Bordalás afirmó que en estos momentos él y sus jugadores "están tranquilos", declaró que está convencido de que su equipo va a recuperar su mejor nivel e indicó que aún quedan "muchas oportunidades" para sumar puntos.

"Hemos aprendido de los errores y pensamos en el próximo partido. No pensamos en lo que ocurrió, pensamos en el presente, ni siquiera en el futuro. Hay que ir partido a partido. No hemos sacado los resultados esperados pero le ha pasado a muchos equipos. Por ejemplo la Real ha sumado un punto menos que nosotros en el reinicio y parece que el equipo que no se adapta es el Getafe", comentó.

"Es difícil para todos. El fútbol sin público es otra cosa. Nos tenemos que adaptar. He puesto algún símil. Imaginad que Alejandro Sanz da un concierto sin público. Lo haría francamente bien, pero la sensación para él, imaginad cuál sería. La sensación que tienen los futbolistas es algo que no tiene que ver con el fútbol. Pero lo estamos afrontando todos con entereza y profesionalidad increíble".

Cuestionado por si cree en el VAR, respondió de forma afirmativa porque, a su juicio, cualquier tecnología que ayude a los árbitros es positiva. "En temas de fuera de juego la tecnología ayuda muchísimo. Ahí no hay motivo para el error", declaró. Respecto al Valladolid, dijo que el martes espera a un rival que va a intentar repetir el buen nivel que ha mostrado en los últimos partidos y recordó que tiene un gran entrenador como Sergio González.

Asimismo, habló sobre la situación de varios de sus jugadores: "Cabaco ha mejorado muchísimo. Está bastante bien. Confiemos en que pronto pueda estar con sus compañeros. No sabría decir el tiempo, pero breve. Etebo tiene un problema muscular y no sabemos cuando puede estar. Timor fue un golpe que le afectó a nivel muscular, pero ya está trabajando", informó.

Por último, analizó la opción de jugar ante el Inter los octavos de final de la Europa League a partido único e incluso en Alemania: "Era una de las opciones que ha valorado UEFA. Si es así, lo afrontaremos con la máxima entereza. Puede que hasta sea Alemania. Tenemos enfrente a un equipo con un nivel altísimo. Es del nivel en su país de Barcelona o Real Madrid, que pelea por el campeonato. Si es a partido único lo intentaremos hacer de la mejor manera posible".

Kenedy y a Deyverson, fuera de la lista por motivos técnicos

Bordalás ha dejado por motivos técnicos fuera de la lista de convocados para el encuentro que disputará su equipo ante el Valladolid a los brasileños Alan Kenedy y Deyverson Silva, mientras que el marroquí Fayçal Fajr entra en su primera citación tras el parón generado por el coronavirus.

La lista completa de 21 convocados es la formada por: los porteros Soria y Chichizola; los defensas Djené, Chema, Nyom, Etxeita, Olivera, Damián y Poulolo; los centrocampistas Cucurella, Portillo, Amath, Arambarri, Maksimovic, Fajr, Jason y Timor; y los delanteros Jaime Mata, Ángel, Jorge Molina y Hugo Duro.