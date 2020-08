Bordalás replicó al "partido sucio" que espera Conte

José Bordalás, entrenador del Getafe, aseguró este martes que un jugador de su próximo rival en la Europa League, el Inter, "cuesta" lo mismo que todo el club madrileño al completo.

El técnico del conjunto madrileño comparó los presupuestos del Getafe y del Inter, que se enfrentarán este miércoles en Alemania en octavos de final de la segunda competición europea y afirmó que en el fútbol siempre ha habido resultados sorprendentes a lo largo de la historia.

"Es otra competición, es otra dimensión, no tiene nada que ver la Liga. Los jugadores lo saben, están mentalizados y preparados. Va a ser difícil, enfrente tenemos un magnífico equipo con grandes jugadores. Hemos sido capaces de hacer grandes partidos y hay que confiar. Vamos a dejar el listón alto y la imagen va a ser buena", explicó.

"No va a ser tarea fácil. Todas las apuestas están a favor del Inter. Un jugador del Inter cuesta lo que todo nuestro club. Lo he dicho muchas veces, el fútbol a veces sorprende y personas normales son capaces de hacer grandes cosas. Confío mucho en mis jugadores", agregó.

Cuestionado por las declaraciones del entrenador del Inter, Antonio Conte, que aseguró que espera un partido "sucio", en un primer momento no quiso contestar porque no había escuchado las palabras del técnico italiano, pero después razonó sobre su afirmación.

"No he visto las declaraciones, no sé lo que ha dicho Conte. Cuando lo oiga, opinaré. Como todavía no he oído su opinión respecto al partido, no puedo ni debo opinar. Creo que se referirá a que será un partido intenso y de máxima exigencia porque estamos en octavos de la Europa League. Se referirá a eso cuando utiliza el adjetivo sucio, imagino", comentó.

Para Bordalás, el choque será "difícil y complicado" porque el Inter es un "equipazo histórico" e ironizó sobre la dificultad que tendrá el club italiano para pasar a cuartos de final: "No creo que un equipo del nivel del Inter deba estar muy preocupado por el Getafe porque es un club pequeño".

Además, calificó el choque como "increíble" y dijo que la eliminatoria será "bonita e histórica" para el Getafe, que la afrontará con "la máxima ilusión".

"Muchos profesionales que estamos aquí trabajamos para llegar a este tipo de partidos. Nos vamos a enfrentar a un histórico que pelea por el campeonato en su país y que es de Champions. Ahora está en Europa League y afrontamos este bonito reto con el máximo interés. Pase lo que pase, daremos una buena imagen. Tenemos opciones de ganar, estamos aquí para intentar superar un reto difícil y el fútbol tiene a veces cosas increíbles", señaló.

"Están tremendamente motivados, es un partido increíble. Cualquier profesional, cualquier futbolista lleva años trabajando para jugar este tipo de partidos. Este partido lo verá todo el planeta. No hay mejor motivación que afrontar el partido que jugar ante un equipo como el Inter", agregó.

Por último, se refirió a las palabras de su presidente, Ángel Torres, que dijo que si el Getafe superaba al Inter, podía ganar la Europa League: "Siempre respeto la opinión de mi presidente, pero no podemos pensar en ganar la Europa League sin antes afrontar un partido como este, que es tremendamente difícil y complicado. Nos superan en muchos aspectos, en posibilidades económicas y a nivel potencial, pero esto es fútbol", concluyó.